Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

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Який варіант фінансування ЗСУ Україна пропонує ЄС

Марченко повідомив, що на полях зустрічей фінансового блоку G7 в Канаді він отримав чіткі сигнали про те, що підтримка України буде продовжуватись.

Міністр розповів, що ключова тема, яка обговорювалася з партнерами – шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік. Марченко додав, що наразі ведеться діалог щодо можливості "інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи".

Впевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році і надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід,

– зазначив Марченко.

Він пояснив, що витрати на забезпечення ЗСУ для безпеки Європи становитимуть незначну частку ВВП ЄС. Зокрема, їх можуть розділити між країнами, які готові долучитися до ініціативи, і включені до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО.

"Враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу. Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил – дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів", – заявив міністр фінансів.

Крім того, Марченко наголосив, що підтримка України сьогодні – інвестиція в стабільність Європи в майбутньому.