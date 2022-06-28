Україна починає експортувати електроенергію до Європи, – нардеп Герус

Енергетична безпека у світі має надважливе значення. Черговим доказом цього стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Офіційний Київ активно працює у цьому секторі.

Зокрема, йдеться про експорт електроенергії з України до Європи. Відповідну заяву зробив народний депутат України Андрій Герус в етері Media Center Ukraine, повідомляє 24 канал.

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Україна починає експорт електроенергії до Європи

Народний обранець повідомив, що саме у День Конституції, Україна починає постачати електроенергію до Європи на комерційній основі. Він додав, що тепер країна зробила ще один крок у контексті інтеграції двох ринків.

Станом на сьогодні, 28 червня, фізичного постачання електроенергії не буде, але заплановані аукціони серед компаній, які будуть змагатися за право отримати доступ до електропередач та займатися експортом.

З 1 липня вже почнеться перший експорт. Це потужні 100 мегаватів сталої електроенергії, яку ми будемо відправляти й продавати Європі. І є такі очікування, що наступні місяці цей обсяг експорту може збільшуватися,

– пояснив депутат.

Умови співпраці України та Європи

Герус підкреслив, що таким чином Україна інтегрується у європейський ринок. Крім того, чиновник повідомив, що наша країна може постачати до країн Європи електроенергію, коли має профіцит.

При чому українська сировина буде заміщати в тому числі й російську електроенергію, яка є продуктом перероблення газу та шкодить навколишньому середовищу. Нагадаємо, що протягом наступних кількох десятиліть чи мало країн Європи планують перейти на альтернативні види енергетики. Зокрема, це одна з повісток для Євросоюзу.

У разі виникнення дефіциту на внутрішньому ринку, Україна зможе отримувати електроенергію з Європи. Герус додав, що для реалізації цього плану профільне міністерство, Кабмін та системник оператор "Укренерго" провели потужну роботу. Тоді як Рада ухвалила відповідний закон, який сприяє інтеграції України до енергетичного ринку Європи.

Що відбувається з цінами у Європі

Згідно з даними Statista, ціни на електроенергію у країнах Євросоюзу почали зростати, ще у 2021 році. Більшість країн у грудні зафіксували свої максимуми у грудні. На це впливало відразу кілька факторів:

зростання попиту після відновлення економіки після пандемії;

подорожчання природного газу та вугілля;

падіння виробництва відновлюваної енергії через низьку швидкість вітру.

Після повномасштабного нападу Росії на Україну у лютому 2022 року ця тенденція на енергетичному ринку лише зміцнилася та призвела до нового сплеску зростання цін. Попри те, що дефіцит на ринку енергетики охопив усю Європу, але вплив на вартість електроенергії у кожній країні різнилася.

Зокрема, у травні 2022 року в Італії зафіксували найвищий показник у регіоні з ціною на рівні 230 євро за мегават-годину. Схожу динаміку виявили у Греції в останній місяць весни. Тоді як у Швеції, де суттєва частка виробництва електроенергії – гідроенергетика та атомна енергетика, у цей період спостерігали менш виражене зростання цін. Вартість електроенергії у країнах Європи:

Греція – 225 євро ;

; Франція – 197,46 євро;

Німеччина – 177,55 євро ;

; Швейцарія – 197,09 євро;

Угорщина – 204,87 євро ;

; Швеція – 95,36 євро.

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