Украина начинает экспортировать электроэнергию в Европу, – нардеп Герус

Энергетическая безопасность в мире имеет важнейшее значение. Очередным доказательством этого стало полномасштабное вторжение России в Украину. Официальный Киев активно работает в этом секторе.

В частности, речь идет об экспорте электроэнергии из Украины в Европу. Соответствующее заявление сделал народный депутат Украины Андрей Герус в эфире Media Center Ukraine, сообщает 24 канал.

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Украина начинает экспорт электроэнергии в Европу

Народный избранник сообщил, что именно в День Конституции, Украина начинает поставлять электроэнергию в Европу на коммерческой основе. Он добавил, что страна сделала еще один шаг в контексте интеграции двух рынков.

По состоянию на сегодня, 28 июня, физической поставки электроэнергии не будет, но запланированы аукционы среди компаний, которые будут соревноваться за право получить доступ к электропередачам и заниматься экспортом.

С 1 июля уже начнется первый экспорт. Это мощные 100 мегаватт устойчивой электроэнергии, которую мы будем отправлять и продавать Европе. И есть такие ожидания, что в последующие месяцы этот объем экспорта может увеличиваться,

– пояснил депутат.

Условия сотрудничества Украины и Европы

Герус подчеркнул, что таким образом Украина интегрируется в европейский рынок. Кроме того, чиновник сообщил, что наша страна может поставлять в страны Европы электроэнергию, когда имеет профицит.

При чем украинское сырье будет замещать в том числе и российскую электроэнергию, которая является продуктом переработки газа и вредит окружающей среде. Напомним, что в течение следующих нескольких десятилетий многие страны Европы планируют перейти на альтернативные виды энергетики. В частности, это одна из повесток для Евросоюза.

В случае возникновения дефицита на внутреннем рынке, Украина сможет получать электроэнергию из Европы. Герус добавил, что для реализации этого плана профильное министерство, Кабмин и системный оператор "Укрэнерго" провели мощную работу. Тогда как Рада приняла соответствующий закон, который способствует интеграции Украины в энергетический рынок Европы.

Что происходит с ценами в Европе

Согласно данным Statista, цены на электроэнергию в странах Евросоюза начали расти еще в 2021 году. Большинство стран в декабре зафиксировали свои максимумы в декабре. На это влияло сразу несколько факторов:

рост спроса после восстановления экономики после пандемии;

подорожание природного газа и угля;

падение производства возобновляемой энергии из-за низкой скорости ветра.

После полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года эта тенденция на энергетическом рынке лишь укрепилась и привела к новому всплеску роста цен. Несмотря на то, что дефицит на рынке энергетики охватил всю Европу, влияние на стоимость электроэнергии в каждой стране отличалось.

В частности, в мае 2022 года в Италии зафиксировали самый высокий показатель в регионе с ценой на уровне 230 евро за мегаватт-час. Похожую динамику обнаружили в Греции в последний месяц весны. Тогда как в Швеции, где существенная доля производства электроэнергии – гидроэнергетика и атомная энергетика, в этот период наблюдали менее выраженный рост цен. Стоимость электроэнергии в странах Европы:

Греция – 225 евро ;

; Франция – 197,46 евро ;

; Германия – 177,55 евро ;

; Швейцария – 197,09 евро ;

; Венгрия – 204,87 евро ;

; Швеция – 95,36 евро.

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