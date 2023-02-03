Україна отримає перший мільярд євро від ЄС, – Урсула фон дер Ляєн розповіла, куди підуть гроші

Нещодавно у Києві пройшов саміт Україна – ЄС, у рамках якого очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила низку важливих заяв. Зокрема, вона торкнулася теми відновлення руйнувань в Україні.

За її словами, Україна попри складні умови та війну досить оперативно робить якісні та необхідні кроки для того, аби у майбутньому приєднатися до Євросоюзу. Водночас наразі на часі відновлення руйнувань від повномасштабної війни Росії проти України.

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У результаті очільниця Європейської комісії заявила про виділення офіційному Києву першого мільярда євро для програми "Швидке відновлення". Вона наголосила, що роботу в цьому напрямку вкрай важливо розпочати негайно.

Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі – це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати,

– додала європейська політикиня.

Нагадаємо, що напередодні глава українського Кабміну також прокоментував питання втрат Україні у результаті повномасштабної агресії Росії, яка триває вже майже 12 місяців. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сума може сягнути 750 мільярдів доларів США.

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