Україна отримає перший мільярд євро від ЄС, – Урсула фон дер Ляєн розповіла, куди підуть гроші
Джерело:"Європейська правда"
Нещодавно у Києві пройшов саміт Україна – ЄС, у рамках якого очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила низку важливих заяв. Зокрема, вона торкнулася теми відновлення руйнувань в Україні.
За її словами, Україна попри складні умови та війну досить оперативно робить якісні та необхідні кроки для того, аби у майбутньому приєднатися до Євросоюзу. Водночас наразі на часі відновлення руйнувань від повномасштабної війни Росії проти України.
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Україна отримає 1 мільярд євро від ЄС
У результаті очільниця Європейської комісії заявила про виділення офіційному Києву першого мільярда євро для програми "Швидке відновлення". Вона наголосила, що роботу в цьому напрямку вкрай важливо розпочати негайно.
Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі – це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати,
– додала європейська політикиня.
Нагадаємо, що напередодні глава українського Кабміну також прокоментував питання втрат Україні у результаті повномасштабної агресії Росії, яка триває вже майже 12 місяців. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сума може сягнути 750 мільярдів доларів США.
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- Також додамо, що чимало іноземних компаній, на жаль, продовжують працювати у Росії та платити там податки. Для прикладу, австралійський банк Raiffeisen Bank International за 2022 рік на ринку агресора заробив понад 50% прибутку. Йдеться про 2,2 мільярда доларів;
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