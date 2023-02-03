Україна отримає перший мільярд євро від ЄС, – Урсула фон дер Ляєн розповіла, куди підуть гроші

3 лютого 2023, 19:30
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Джерело:

"Європейська правда"

Нещодавно у Києві пройшов саміт Україна – ЄС, у рамках якого очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила низку важливих заяв. Зокрема, вона торкнулася теми відновлення руйнувань в Україні.

За її словами, Україна попри складні умови та війну досить оперативно робить якісні та необхідні кроки для того, аби у майбутньому приєднатися до Євросоюзу. Водночас наразі на часі відновлення руйнувань від повномасштабної війни Росії проти України.  

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Україна отримає 1 мільярд євро від ЄС

У результаті очільниця Європейської комісії заявила про виділення офіційному Києву першого мільярда євро для програми "Швидке відновлення". Вона наголосила, що роботу в цьому напрямку вкрай важливо розпочати негайно.

Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень це щоденна робота, яку потрібно виконувати,
– додала європейська політикиня.

Нагадаємо, що напередодні глава українського Кабміну також прокоментував питання втрат Україні у результаті повномасштабної агресії Росії, яка триває вже майже 12 місяців. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що сума може сягнути 750 мільярдів доларів США.

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  • Також додамо, що чимало іноземних компаній, на жаль, продовжують працювати у Росії та платити там податки. Для прикладу, австралійський банк Raiffeisen Bank International за 2022 рік на ринку агресора заробив понад 50% прибутку. Йдеться про 2,2 мільярда доларів;
  • Паралельно президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками Goldman Sachs питання підтримки України. Також він згадав про перспективи України, можливості для інвесторів та відповідальність Росії.
Автор: Віта Свірневська