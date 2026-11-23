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Які переваги приєднання до SEPA

Вступ до SEPA може спростити розрахунки з партнерами, посилити довіру до вітчизняної банківської системи й навіть суттєво здешевити міжнародні перекази. Деталі пояснив віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов, згадавши досвід сусідніх країн, передає 24 Канал.

У Молдові середня комісія за переказ коштів знизилася з 20 – 150 до приблизно 1 євро, тож за перший рік громадяни й бізнес уже заощадили 16,4 мільйона євро.

Натомість у Чорногорії вартість міжнародних транзакцій скоротилася на понад 92% – із 73,4 до 5,71 євро. Для фізичних осіб, які користуються електронними переказами, тариф зменшився майже на 97% – із 57,34 до 1,82 євро.

Це не означає, що в Україні комісії автоматично стануть такими самими. Розмір залежатиме від тарифної політики банків та конкуренції– уточнив Сергій Мамедов.

До того ж він прокоментував поширені побоювання щодо посилення фінансового моніторингу. Зокрема, створення реєстру банківських рахунків не означатиме доступу держави до залишків коштів чи історії операцій громадян. "Законопроєкт передбачає внесення до реєстру лише базової інформації: кому належить рахунок, у якому банку він відкритий та який має номер", – зауважив експерт. Аналогічний підхід передбачено і щодо сейфів: йдеться про облік даних щодо користування ними, а не про вміст таких банківських сховищ.

Важливо! Поріг обов'язкового фінмоніторингу для визначених законом операцій планують підвищити з 400 тисяч гривень до еквівалента понад 10 тисяч євро, але підозрілі транзакції й надалі можуть перевіряти незалежно від суми.

Окрім того, приєднання до SEPA не означає відмови від гривні. Інтеграція платіжної інфраструктури для переказів у євро не змінить статусу національної валюти.

На думку Мамедова, переваги єдиної зони платежів не обмежуються здешевленням міжнародних переказів. Наближення до європейських стандартів прозорості, захисту персональних даних і протидії незаконним операціям може зміцнити довіру до України, зокрема серед інвесторів. Це сприятиме зближенню з Європою не лише на рівні політичних декларацій, а й у повсякденному житті громадян.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко також розповів про перспективи вступу до SEPA. За оцінками відомства, це дозволило б щороку заощаджувати від 100 до 200 мільйонів євро. Водночас український посадовець наголосив на необхідності ухвалити відповідні законодавчі зміни до кінця 2026 року, аби Київ встиг завершити адаптацію за чинними європейськими правилами.