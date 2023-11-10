В ЄС готують план, як допомогти Україні у випадку вето з боку Угорщини

Угорщина може заблокувати фінансову допомогу Україні від ЄС. Країни Євросоюзу готують альтернативне рішення, аби цьому запобігти.

Угорщина проти надання коштів Україні

Країни Європейського Союзу розглядають запасний план для надання фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік. Цей план потрібен на випадок вето з боку Угорщини, яке може заблокувати запропонований фінансовий пакет.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має проросійську позицію, відмовляється надавати військову допомогу Україні та виступає проти нового фінансового пакета від ЄС для України.

Це пов'язують з тим, що він сподіваєтьсядоларів фінансування ЄС для Угорщини, яке було заморожене у зв'язку зі згортанням демократичних реформ у країні минулого року.

Крім того, міністр угорського уряду Ґерґелі Гуляс висловив готовність обговорювати бюджет ЄС, включаючи можливу допомогу Україні в короткостроковій перспективі тривалістю від шести місяців до року.

Альтернативне рішення

Деякі країни ЄС підтримали ідею альтернативного шляху для фінансування України, що має також посилити тиск на Угорщину.

Цього тижня Угорщина повідомила іншим державам-членам ЄС про свою готовність обговорити обсяг фінансової допомоги для України та ризики, пов'язані з корупцією.

Міністерка економіки Іспанії Надя Кальвіно та віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сподіваються, що угода про довгострокове фінансування відбудеться, всупереч опозиції Угорщини. Вони вказали на необхідність швидкого прогресу в розробці механізму фінансової допомоги для України та відмови від сценарію "плану Б".

Єврокомісар Йоганнес Ган закликав країни не шантажувати Євросоюз і не використовувати політику ухвалення одностайних рішень. Він додав, що ЄС може знайти спосіб ухвалити рішення за участі лише 26 країн-членів.