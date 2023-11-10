В ЕС готовят план, как помочь Украине в случае вето со стороны Венгрии

Венгрия может заблокировать финансовую помощь Украине от ЕС. Страны Евросоюза готовят альтернативное решение, чтобы это предотвратить.

Венгрия против предоставления средств Украине

Страны Европейского Союза рассматривают запасной план для предоставления финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 год. Этот план требуется на случай вето со стороны Венгрии, которое может заблокировать предложенный финансовый пакет.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, имеющий пророссийскую позицию, отказывается оказывать военную помощь Украине и выступает против нового финансового пакета от ЕС для Украины.

Это связывают с тем, что он надеетсядолларов финансирования ЕС для Венгрии, которое было заморожено в связи со сворачиванием демократических реформ в стране в прошлом году.

Кроме того, министр венгерского правительства Гергели Гуляс выразил готовность обсуждать бюджет ЕС, включая возможную помощь Украине в краткосрочной перспективе длительностью от шести месяцев до года.

Альтернативное решение

Некоторые страны ЕС поддержали идею альтернативного пути для финансирования Украины, что должно также усилить давление на Венгрию.

На этой неделе Венгрия сообщила другим государствам-членам ЕС о готовности обсудить объем финансовой помощи для Украины и риски, связанные с коррупцией.

Министр экономики Испании Надя Кальвино и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис надеются, что соглашение о долгосрочном финансировании состоится, вопреки оппозиции Венгрии. Они отметили необходимость быстрого прогресса в разработке механизма финансовой помощи для Украины и отказа от сценария "плана Б".

Еврокомиссар Йоханнес Ган призвал страны не шантажировать Евросоюз и не использовать политику принятия единодушных решений. Он добавил, что ЕС может найти способ принять решение с участием только 26 стран-членов.