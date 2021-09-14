Ба більше, якщо сім'ї Боулена не вдасться врегулювати це питання, то це призведе до продажу команди вже у 2022 році. Згідно з даними FrontOfficeSports.com, серед потенційних покупців є кілька гучних імен:

засновник Amazon Джефф Безос,

американський репер Jay-Z.

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Мільярдери можуть придбати футбольний клуб в США

Наразі незрозуміло, чи вистачить Jay-Z, капітал якого Forbes оцінює у 1,4 мільярда доларів, грошей, щоб викупити контрольний пакет акцій та мати ресурси для подальшого управління. Очікують, що спортивний клуб можна буде придбати за 4 мільярди доларів. Репер та чоловік співачки Бейонсе також може стати частиною групи власників, публічним обличчям та голосом клубу, тоді як головний спонсор буде залишатися відносно анонімним.

Jay-Z може придбати футбольний клуб у США / Фото Getty Images

Для Джеффа Безоса, який очолює рейтинг найбагатших людей світу від Forbes з 200,3 мільярда доларів, ситуація виглядає по-іншому. Він один із небагатьох людей, який може дозволити собі придбати спортивний клуб та управляти ним, без серйозних втрат. Крім того, його інтерес до цієї сфери продиктований тим, що мільярдер протягом багатьох років пов'язаний з Національною футбольною лігою.