Угода на 15 мільярдів: як нові домовленості Apple та Google можуть вплинути на конфіденційність

Apple та Google ілюструють найцікавіше партнерство у техноіндустрії. Корпорації представляють мобільні платформи iOS та Android, які є лідерами ринку, і паралельно давно є конкурентами.

Останніми роками питання щодо збереження даних користувачів звучить все голосніше. Проте, філософії американських корпорацій дуже різняться. Apple завжди наголошувала, що "конфіденційність – це базове право людини", тоді як Google є найбільшою у світі рекламною платформою, яка активно оперує цим інструментом.

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Нова ера відносин Google та Apple

Загалом Google та Apple змогли знайти формулу для плідної співпраці. Йдеться про те, що Apple заробляла на платформі Google в обмін на те, що пошуковий гігант буде опцією за замовчуванням в браузері Safari. Зокрема, за минулий рік ця співпраця принесла Apple понад 10 мільярдів доларів.

Однак, схоже, що наступає нова ера. Згідно з останніми даними, у 2021 році Google заплатить Apple за свої привілеї 15 мільярдів доларів. Крім того, очікують, що у 2022 році ця цифра виросте до 18 мільярдів доларів. Компанія не розкриває усі джерела заробітку від цієї категорії послуг. Саме тому більшість аналітиків переконані, що співпраця з Google приносить техгіганту найбільше у цьому секторі.



Нова ера відносин Google та Apple / Фото Unsplash

Додамо, що під керівництвом Тіма Кука корпорація стала однією з найбільш прибуткових у світі, і вагому роль у цьому відіграв саме прибуток від послуг, коли продажі iPhone почали падати. Наприклад, в останньому кварталі Apple повідомила про рекордні доходи до від цього бізнесу. Йдеться продоларів.

На фоні досягнення нових домовленостей з Google у компанії Apple можуть виникнути проблеми, оскільки вона намагається виділитися серед конкурентів у цій сфері. Відомо, що компанія не збирає дані користувачів з метою "персоналізації реклами" та не стежить за їхніми діями на інших сайтах та додатках. Однак, схоже, що ситуація з Google виглядає дещо по-іншому, адже Apple направляє своїх клієнтів напряму в Google, який може монетизувати їх в обмін на гроші.