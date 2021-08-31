В последние годы вопрос о сохранении данных пользователей звучит все громче. Однако, философии американских корпораций очень различаются. Apple всегда подчеркивала, что "конфиденциальность – это базовое право человека", тогда как Google является крупнейшей в мире рекламной платформой, которая активно оперирует этим инструментом.

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Новая эра отношений Google и Apple

В общем Google и Apple смогли найти формулу для плодотворного сотрудничества. Речь идет о том, что Apple зарабатывала на платформе Google в обмен на то, что поисковый гигант будет опцией по умолчанию в браузере Safari. В частности, за прошлый год это сотрудничество принесло Apple более 10 миллиардов долларов.

Однако, похоже, что наступает новая эра. Согласно последним данным , в 2021 году Google заплатит Apple за свои привилегии 15 миллиардов долларов. Кроме того, ожидается, что в 2022 году эта цифра вырастет до 18 миллиардов долларов. Несмотря на то, что компания не раскрывает все источники заработка от услуг. Именно поэтому большинство аналитиков уверены, что сотрудничество с Google приносит техгиганту больше всего в этом секторе.

Нова ера відносин Google та Apple / Фото Unsplash

Добавим, что под руководством Тима Кука корпорация стала одной из самых прибыльных в мире, и важную роль в этом сыграл именно прибыль от услуг, когда продажи iPhone начали падать. Например, в последнем квартале Apple сообщила о рекордных доходах от этого бизнеса. Речь идет о 17 миллиардах долларов.