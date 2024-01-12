Потужні удари США та Британії по хуситах: як відреагував ринок нафти
Джерело:Bloomberg
США та союзники відповіли на атаки хуситів у Червоному морі. Це призвело до зростання цін на нафту. Більше про це – далі у тексті.
Терористи-хусити походять з Ємену. В останні тижні вони атакували кораблі у Червоному морі, яке відіграє важливе значення для світової торгівлі та економіки.
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Ринок нафти відреагував на авіаудари по хуситах
Ціни на нафту почали зростати після операції США та Великої Британії в Ємені. Це стосується обох еталонних марок нафти. Для прикладу, нафта Brent подорожчала на 4,3%, досягнувши позначки у 80 доларів за барель. Проте пізніше динаміка пішла на спад.
На момент створення цього матеріалу, ціни на нафту коливаються на таких рівнях, за даними Bloomberg:
- Ф'ючерси на сировину Brent подорожчали на 3,13% до 79,83 долара за барель;
- Американська нафта WTI зросла в ціні на 3,24% до 74,35 долара за барель.
Важливо додати, що зростання цін зафіксували не лише на ринку нафти. Для прикладу, золото також подорожчало на 0,2% до 2034 доларів за унцію. Одна з головних причин – зростання попиту на актив, який вважають безпечною гаванню у світі фінансів.
Річ у тім, що авіаудари по хуситах в Ємені – це ознака певної ескалації на Близькому Сході. Ситуація у регіоні залишається складною після початку нової війни між Ізраїлем та ХАМАС.