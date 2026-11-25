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Чому Кремль робить ставку на Схід

Російський диктатор Володимир Путін під час засідання комісії з питань паливно-енергетичного комплексу прямо закликав нафтові компанії переносити будівництво нових заводів на Далекий Схід та у Сибір, пише The Moscow Times.

Потрібно приділяти особливу увагу розвитку нафтопереробки та нафтохімії на сході країни, зростанню індустріальних можливостей цього стратегічно важливого регіону Росії– заявив Путін.

Глава Кремля визнав, що ситуація на ринку нафтопродуктів залишається вкрай непростою.

Чому Путін хоче перенести нафтопереробку

Таке рішення Кремля стало вимушеним кроком після успішних атак українських дронів. Від початку року безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи понад 110 разів.

У європейській частині Росії та в окремих районах Сибіру не залишилося великих підприємств, які б не зазнавали повторних атак.

За даними видання, лише у листопаді пошкоджені 16 НПЗ. Частина з них повністю припинила переробку, інші були змушені скоротити виробництво:

найбільший у Росії Омський НПЗ втратив половину своїх потужностей;

аналогічна доля спіткала Волгоградський завод;

Рязанський НПЗ, який забезпечує пальним Москву, втратив 90% генерації;

а завод "КІНЕФ" у Ленінградській області працює лише на третину.

Тоді як НПЗ "НОРСІ" в Нижньогородській області, "ЯНОС" у Ярославлі та Новокуйбишевський завод "Роснефті" взагалі зупинилися.

Поза досяжністю українських дронів поки залишаються окремі підприємства на Далекому Сході та у Східному Сибіру. Серед них:

Ангарський НПЗ в Іркутській області;

Комсомольський і Хабаровський заводи;

Ачинський НПЗ у Красноярському краї;

та Яйський завод у Кемеровській області.

Саме на ці регіони Кремль тепер пропонує орієнтувати розвиток галузі. Однак будівництво нових підприємств не може швидко компенсувати втрати вже наявних потужностей, а перенесення переробки на схід потребуватиме значних інвестицій та часу.

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор відкрито погрожував Україні новими масованими ударами у відповідь на знищення об'єктів нафтопереробного комплексу. Тоді ж він бідкався, що Київ продовжує атаки, ігноруючи нібито прямі прохання Дональда Трампа.