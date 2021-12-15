Uber продає активи свого конкурента з Китаю: що сталося

Американська компанія Uber планує продати активи, які не входять до переліку стратегічних. Зокрема, йдеться про акції свого китайського конкурента Didi. Чому так сталося – читайте далі.

Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі повідомив, що китайський ринок дуже складний з невеликою прозорістю, а Didi – конкурент. Він також додав, що Uber не поспішатиме з продажем акцій, оскільки прагне грамотно монетизувати подібні ставки з часом.

Варте уваги Компанія Tesla потрапила до клубу трильйонерів: хто наступний

Uber продає активи свого конкурента з Китаю

Американська фірма вийшла з Китаю у 2016 році, втративши понад 1 мільярд доларів за рік, через цінову війну з Didi. Зрештою вона продала свій бізнес у Китаї своєму конкуренту в обмін на частку в компанії. Наразі Uber належить 12,8% Didi.

До кінця третього кварталу 2021 року американська компанія інвестувала орієнтовно 13,1 мільярда доларів в інші фірми. Зокрема, у 4,1 мільярда доларів у Didi. Деякі інвестори висловлювали стурбованість через те, що Uber продовжував тримати акції китайської компанії, сигналізуючи про те, що інші активи більш привабливі ніж вкладання вільного капіталу у свою дільність.

Цінні папери Uber піднялися на 4,3% до 37,26 долара після заяви Хосровшахі. Очільник компанії також повідомив, що минулого тижня Uber провів найкращий тиждень у контексті валових бронювань у масштабах всієї компанії по операціях з перевезенням пасажирів та доставкою їжі. Проте загальна кількість поїздок все ще приблизно на 10% нижче рівня, які був до пандемії коронавірусу.

Uber продає активи свого конкурента з Китаю / Фото Getty Images

Актуальна вартість цінних паперів Uber коливається на рівніза штуку. Ринкова капіталізація компанії становитьдоларів, інформує Yahoo!Finance.

Тиск зі сторони китайських регуляторів спровокував падіння акції Didi приблизно на 53% у порівнянні їхньої вартістю під час виходу на фондову біржу у США. Тоді китайській компанії вдалося залучити понад 4 мільярди доларів від інвесторів, а свої акцій вона оцінила у 14 доларів за кожну, пише The Wall Street Journal. Крім того, нещодавно у Didi заявили про рішення вивести свої активи з американської біржі та провести лістинг у Гонконзі.