Uber продает активы своего конкурента из Китая: что случилось

15 декабря 2021 , 19:10
Читати новину українською

Источник:

Bharat Times

Американская компания Uber планирует продать активы, не входящие в список стратегических. В частности, речь идет об акциях своего китайского конкурента Didi. Почему так случилось – читайте дальше.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил, что китайский рынок очень сложен с небольшой прозрачностью, а Didi – конкурент. Он также добавил, что Uber не спешит с продажей акций, поскольку стремится грамотно монетизировать подобные ставки со временем. 

Обратите внимание Компания Tesla попала в клуб триллионеров: кто следующий

Uber продает активы своего конкурента из Китая

Американская фирма вышла из Китая в 2016 году, потеряв более 1 миллиарда долларов за год, из-за ценовой войны с Didi. В конце концов, она продала свой бизнес в Китае своему конкуренту в обмен на долю в компании. В настоящее время Uber принадлежит 12,8% Didi.

К концу третьего квартала 2021 года американская компания инвестировала ориентировочно 13,1 миллиарда долларов в другие фирмы. В частности, в 4,1 миллиарда долларов у Didi. Некоторые инвесторы выражали обеспокоенность из-за того, что Uber продолжал держать акции китайской компании, сигнализируя о том, что другие активы более привлекательны, чем вложение свободного капитала в свою деятельность.

Ценные бумаги Uber поднялись на 4,3% до 37,26 доллара после заявления Хосровшахи. Глава компании также сообщил, что на прошлой неделе Uber провел лучшую неделю в контексте валовых бронирований в масштабах всей компании по операциям по перевозке пассажиров и доставке еды. Однако общее количество поездок все еще примерно на 10% ниже уровня, который был до пандемии коронавируса.

Uber продает активы своего конкурента из Китая / Фото Getty Images

Связанная тема Текущая стоимость ценных бумаг Uber колеблется на уровне 36,40 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 70,582 миллиарда долларов, сообщает Yahoo!Finance.

Давление со стороны китайских регуляторов спровоцировало падение акции Didi примерно на 53% по сравнению с их стоимостью при выходе на фондовую биржу в США. Тогда китайской компании удалось привлечь более 4 миллиардов долларов от инвесторов, а свои акции она оценила в 14 долларов за каждую, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, недавно Didi заявили о решении вывести свои активы с американской биржи и провести листинг в Гонконге.

Автор: Віта Свірневська