Uber продает активы своего конкурента из Китая: что случилось

Американская компания Uber планирует продать активы, не входящие в список стратегических. В частности, речь идет об акциях своего китайского конкурента Didi. Почему так случилось – читайте дальше.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сообщил, что китайский рынок очень сложен с небольшой прозрачностью, а Didi – конкурент. Он также добавил, что Uber не спешит с продажей акций, поскольку стремится грамотно монетизировать подобные ставки со временем.

Обратите внимание Компания Tesla попала в клуб триллионеров: кто следующий

Uber продает активы своего конкурента из Китая

Американская фирма вышла из Китая в 2016 году, потеряв более 1 миллиарда долларов за год, из-за ценовой войны с Didi. В конце концов, она продала свой бизнес в Китае своему конкуренту в обмен на долю в компании. В настоящее время Uber принадлежит 12,8% Didi.

К концу третьего квартала 2021 года американская компания инвестировала ориентировочно 13,1 миллиарда долларов в другие фирмы. В частности, в 4,1 миллиарда долларов у Didi. Некоторые инвесторы выражали обеспокоенность из-за того, что Uber продолжал держать акции китайской компании, сигнализируя о том, что другие активы более привлекательны, чем вложение свободного капитала в свою деятельность.

Ценные бумаги Uber поднялись на 4,3% до 37,26 доллара после заявления Хосровшахи. Глава компании также сообщил, что на прошлой неделе Uber провел лучшую неделю в контексте валовых бронирований в масштабах всей компании по операциям по перевозке пассажиров и доставке еды. Однако общее количество поездок все еще примерно на 10% ниже уровня, который был до пандемии коронавируса.

Uber продает активы своего конкурента из Китая / Фото Getty Images

Текущая стоимость ценных бумаг Uber колеблется наза штуку. Рыночная капитализация компании составляетдолларов, сообщает Yahoo!Finance.

Давление со стороны китайских регуляторов спровоцировало падение акции Didi примерно на 53% по сравнению с их стоимостью при выходе на фондовую биржу в США. Тогда китайской компании удалось привлечь более 4 миллиардов долларов от инвесторов, а свои акции она оценила в 14 долларов за каждую, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, недавно Didi заявили о решении вывести свои активы с американской биржи и провести листинг в Гонконге.