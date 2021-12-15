Генеральний директор Uber Дара Хосровшахі повідомив, що китайський ринок дуже складний з невеликою прозорістю, а Didi – конкурент. Він також додав, що Uber не поспішатиме з продажем акцій, оскільки прагне грамотно монетизувати подібні ставки з часом.

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Uber продає активи свого конкурента з Китаю

Американська фірма вийшла з Китаю у 2016 році, втративши понад 1 мільярд доларів за рік, через цінову війну з Didi. Зрештою вона продала свій бізнес у Китаї своєму конкуренту в обмін на частку в компанії. Наразі Uber належить 12,8% Didi.

До кінця третього кварталу 2021 року американська компанія інвестувала орієнтовно 13,1 мільярда доларів в інші фірми. Зокрема, у 4,1 мільярда доларів у Didi. Деякі інвестори висловлювали стурбованість через те, що Uber продовжував тримати акції китайської компанії, сигналізуючи про те, що інші активи більш привабливі ніж вкладання вільного капіталу у свою дільність.

Цінні папери Uber піднялися на 4,3% до 37,26 долара після заяви Хосровшахі. Очільник компанії також повідомив, що минулого тижня Uber провів найкращий тиждень у контексті валових бронювань у масштабах всієї компанії по операціях з перевезенням пасажирів та доставкою їжі. Проте загальна кількість поїздок все ще приблизно на 10% нижче рівня, які був до пандемії коронавірусу.

Uber продає активи свого конкурента з Китаю / Фото Getty Images

До теми Актуальна вартість цінних паперів Uber коливається на рівні 36,40 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 70,582 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.

Тиск зі сторони китайських регуляторів спровокував падіння акції Didi приблизно на 53% у порівнянні їхньої вартістю під час виходу на фондову біржу у США. Тоді китайській компанії вдалося залучити понад 4 мільярди доларів від інвесторів, а свої акцій вона оцінила у 14 доларів за кожну, пише The Wall Street Journal. Крім того, нещодавно у Didi заявили про рішення вивести свої активи з американської біржі та провести лістинг у Гонконзі.