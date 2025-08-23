Сергій Жадан – відомий письменник, перекладач, виконавець та військовослужбовець. Він отримує значні прибутки одразу з декількох джерел. Зокрема, йдеться про продаж його книг.

Звідки отримує кошти Жадан?

Точний розмір грошових надходжень Жадана невідомий. Проте, можна зробити припущення про які саме суми йдеться, пише 24 Канал.

Звідки Жадан отримує гроші:

Продаж книг

Жадан написав доволі багато книг. Як зазначає видавництво "Кавун", зазвичай автори отримують за свою творчість такі виплати:

аванс – попередня виплата від видавництва, яка розраховується з урахуванням очікуваних продажів книги;

роялті – виплата, яка надається, після того, як продажі покривать суму авансу, зазвичай воно сягає 5% – 15% від роздрібної ціни книги.

Зверніть увагу! Тобто, якщо книга Жадана коштує 400 гривень, роялті сягає – 20 – 60 гривень за книгу. З урахуванням тиражу та об'ємів творчості письменника, виходить значна сума.

Свою письменницьку творчість Жадан продовжує і зараз. Багато хто знає його лише завдяки віршам, що стали дуже популярними у соцмережах. Насправді ж творчість Жадана набагато глибша та різноманітніша.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що Сергій Жадан отримав Австрійську державну премію з європейської літератури за свою творчість. Ця виплата зараз сягає 25 тисяч євро.

Музика

Сергій Жадан є фронтменом гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Зазначимо, що лише прослуховування на різних платформах може приносити виконавцям значний дохід.

Якщо спиратися на статистику YouTube Music, бачимо, що:

Гурт "Жадан і собаки" має приблизно 1,08 мільйонів слухачів на місяць. Зараз найпопулярнішим у них є трек "Мальви" – 29 мільйонів відтворень;

"Лінія Маннергейма" має дещо скромніші показники. Там найпопулярніший трек "Де Твоя Лінія" має орієнтовно 1,06 мільйонів прослуховувань.

Також значні прибутки отримують групи за свої виступи. Те, як саме розподіляються ці надходження, у публічному просторі не розголошується.

Цікаво! Зараз відомо, що YouTube Music платить в середньому 1 – 3 долари за 1000 прослуховувань, тобто "Мальви", за найменшими оцінками мали б принести виконавцям – 29 тисяч доларів (без вирахування податків, комісії та інших супутніх витрат).

Мерч

Багато артистів отримують значні прибутки від свого мерча. Зокрема, відомо, що Жадан інколи співпрацює з українськими брендами, даючи право на використання його імені та творчості для створення дизайнів.

Гонорари

Періодично артист гастролює з поетичними читаннями. Також він був учасником деяких перфомансів.

Важливо! Під час повномасштабної війни Сергій Жадан активно допомагає армії. Зокрема, він є учасником благодійних концертів. Варто згадати хоча б нещодавній виступ "Жадана і Собак" на фестивалі FaineMisto, де було зібрано понад 20 мільйонів гривень на потреби армії.