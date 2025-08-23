Сергей Жадан – известный писатель, переводчик, исполнитель и военнослужащий. Он получает значительные доходы сразу из нескольких источников. В частности, речь идет о продаже его книг.

Откуда получает средства Жадан?

Точный размер денежных поступлений Жадана неизвестен. Однако можно сделать предположение о каких именно суммах идет речь, пишет 24 Канал.

Откуда Жадан получает деньги:

Продажа книг

Жадан написал довольно много книг. Как отмечает издательство "Арбуз", обычно авторы получают за свое творчество такие выплаты:

аванс – предварительная выплата от издательства, которая рассчитывается с учетом ожидаемых продаж книги;

роялти – выплата, которая предоставляется, после того, как продажи покрывают сумму аванса, обычно оно достигает 5% – 15% от розничной цены книги.

Обратите внимание! То есть, если книга Жадана стоит 400 гривен, роялти достигает – 20 – 60 гривен за книгу. С учетом тиража и объемов творчества писателя, получается значительная сумма.

Свое писательское творчество Жадан продолжает и сейчас. Многие знают его лишь благодаря стихам, которые стали очень популярными в соцсетях. На самом же деле творчество Жадана гораздо глубже и разнообразнее.

Напомним! Ранее мы рассказывали, что Сергей Жадан получил Австрийскую государственную премию по европейской литературе за свое творчество. Эта выплата сейчас достигает 25 тысяч евро.

Музыка

Сергей Жадан является фронтменом групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Отметим, что только прослушивание на различных платформах может приносить исполнителям значительный доход.

Если опираться на статистику YouTube Music, видим, что:

Группа "Жадан и собаки" имеет примерно 1,08 миллиона слушателей в месяц. Сейчас самым популярный у них трек – "Мальвы" – 29 миллионов воспроизведений;

"Линия Маннергейма" имеет несколько более скромные показатели. Там самый популярный трек "Где Твоя Линия" имеет ориентировочно 1,06 миллиона прослушиваний.

Также значительные доходы получают группы за свои выступления. То, как именно распределяются эти поступления, в публичном пространстве не разглашается.

Интересно! Сейчас известно, что YouTube Music платит в среднем 1 – 3 доллара за 1000 прослушиваний, то есть "Мальвы", по наименьшим оценкам должны были бы принести исполнителям – 29 тысяч долларов (без вычета налогов, комиссии и других сопутствующих расходов).

Мерч

Многие артисты получают значительные доходы от своего мерча. В частности, известно, что Жадан иногда сотрудничает с украинскими брендами, давая право на использование его имени и творчества для создания дизайнов.

Гонорары

Периодически артист гастролирует с поэтическими чтениями. Также он был участником некоторых перфомансов.

Важно! Во время полномасштабной войны Сергей Жадан активно помогает армии. В частности, он является участником благотворительных концертов. Стоит вспомнить хотя бы недавнее выступление "Жадана и Собак" на фестивале FaineMisto, где было собрано более 20 миллионов гривен на нужды армии.