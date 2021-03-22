Турецька ліра серйозно обвалилась після звільнення голови центробанку

Турецька ліра негативно відреагувала на відставку керівника центрального банку країни Насі Агбала. Національна валюта обвалилася на 14%.

Насі Агбала звільнив президент Туреччини Реджеп Ердоган в суботу, 20 березня. Це сталось через два дні після різкого підвищення відсоткових ставок.

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Відставка голови центробанку шокувала як місцевих, так і іноземних інвесторів. Адже підвищення процентних ставок на 2 процентних пункти зміцнила турецьку ліру. У якийсь момент турецька валюта була серед найкращих, що розвиваються в 2021 році.

"У влади буде 2 вибори: або вони пообіцяють використовувати процентні ставки для стабілізації ринку, або введуть контроль за рухом капіталу", – сказав старший стратег SEB Research Пер Хаммарлунд.



Курс турецької ліри станом на 22 березня / Графіка "Мінфіну"

Хто замінив Насі Агбала

Що цікаво, Реджеп Ердоган звільнив вже третю главу центрального банку за останні два роки. Новим очільником став Сахап Кавчоглу – колишній банкір і ексдепутат. Він, як і президент Туреччини, виступає проти високих процентних ставок.