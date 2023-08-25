Туреччина шокує: на скільки в країні підняли ставку і як це вплинуло на ліру

Центробанк Туреччини підвищив ключову відсоткову ставку. Це було несподіванкою. Через це турецька ліра почала сягати нових рекордних показників із середини липня.

Ставка зросла, турецька ліра теж

В Туреччині ключові відсоткову ставку підвищили до 25%. Це найвищий рівень з 2019 року. Таке різке підвищення вплинуло на ріст турецької ліри.

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За даними Reuters, підвищення ставки в Туреччині очікували на 250 базисних пунктів, однак виявилося насправді, що Центробанк підняв її на 750 базисних пунктів. Це втричі більше.

Підвищення ставки надсилає дуже сильний сигнал про те, що банк має намір стримати інфляцію, і початкова реакція ринку є дуже позитивною,

– заявляє Пьотр Матіс, старший валютний аналітик In Touch Capital Markets.

Втім такі події торкнулися й ліри, яка і без цього останні тижні зросла в ціні.

Показники інфляції в країні

Після оголошення про підвищення ставки турецька валюта підскочила більш ніж на 3% до долара –

Як писало видання ще у липні, річна інфляція в Туреччині у червні знизилась до показника, який є найнижчим з грудня 2021 року. Це з 39,59% до 38,21%.

Втім зросла місячна інфляція до 3,92%. А це вже найвищий показник з січня цього року.

Місячний показник все ще був нижчим за медіану оцінок опитування Reuters, яке передбачало, що інфляція сягне 4,84% у місячному вимірі,

– зазначає агентство.

Цікаво, що експерти зазначають про зростання інфляції найближчим часом через ефект знецінення ліри та підвищення мінімальної заробітної плати в липні.