Кредитори у Туреччині ухвалили рішення про посилення своєї політики щодо російських клієнтів. Зокрема, деякі банки почали закривати рахунки для компаній, а також проводять ретельнішу перевірку фізичних осіб, які мають на меті відкрити картку, за даними роських ЗМІ.

Варте уваги Інвестиції з розумом та мінімальним ризиком: чому варто звернути увагу на "нобелівські портфелі"

Турецькі банки бояться санкцій США

Вказують, що політика місцевих банків різко змінилася під час указу президента США Джо Байдена від 22 грудня 2023 року. Згідно з цим документом, Міністерство фінансів США отримало повноваження карати у спрощеному порядку банки, які порушують санкції проти Росії.

Важливо! У Кремлі визнали, що проблема з рахунками у турецьких банках насправді існує. Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що вони ведуть переговори "з партнерами та колегами" у Туреччині.

Обслуговування корпоративних клієнтів із російським корінням наразі поставили на паузу. При цьому не відіграє ролі країна реєстрації компанії. Про це повідомив консультант для російського бізнесу щодо структурування міжнародних платежів Іскандер Міргалімов, який раніше курував турецький напрямок в одному з російських держбанків.

До теми! Раніше росіянам допомагали й приватні, і державні банки. Проте на сьогодні вони припинили проводити розрахунки на користь бізнесу з Росією, оскільки існує реальна загроза потрапити від санкції.

Він додав, що компаніям, які пов'язані із Росією, радять завершити операції з банками та закрити рахунок. Консультант наголосив, що перш за все це стосується бізнесів, для яких Туреччина є транзитом для розрахунків і поставок, а також нафтогазових трейдерів.

Також кредитори у Туреччині вирішили посилити умови для відкриття рахунків для фізичних осіб. Раніше банки погоджувалися відкривати картки для усіх, проте від нових клієнтів вимагають зберігати високі залишки на депозитах.