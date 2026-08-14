Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на дані LSEG.

Що відомо про падіння імпорту російської нафти у Туреччину?

Загальний обсяг отриманої Туреччиною російської сировини минулого місяця склав близько 900 тисяч тонн проти 1,2 мільйона тонн у червні. Відвантаження через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму просіли приблизно на 20 %, а завантаження в порту Новоросійська відбувалися вкрай нестабільно.

За прогнозами аналітиків, до кінця літа ситуація для російських експортерів погіршиться. Очікується, що в серпні турецька сторона отримає лише близько 200 тисяч тонн нафти з чорноморських терміналів Росії.

Наразі заплановано прибуття лише двох танкерів із казахстанською нафтою KEBCO, тоді як постачання марок CPC Blend або Urals до Туреччини поки не фігурують у графіках. Трейдери зазначають, що Анкара почала активно диверсифікувати джерела сировини, щоб компенсувати логістичні перебої.

Раніше турецька влада виступала з критикою атак на пов'язані з Росією танкери поблизу своїх територіальних вод. Представники країни заявляли, що подібні інциденти створюють серйозні ризики для безпеки судноплавства та регіональної торгівлі.

За даними видання Bloomberg, лише з початку серпня українські безпілотники успішно атакували 10 із 34 великих російських нафтопереробних заводів. Це становить майже третину всіх потужностей, пов'язаних із найбільшими нафтовими компаніями країни-агресора, що суттєво посилило тиск на внутрішні паливні постачання.

Нагадаємо, українські удари по російській інфраструктурі та танкерах суттєво скоротили морський експорт нафтопродуктів Росії. У липні відвантаження через Чорне та Азовське моря впали на 45,6% порівняно з червнем, а через Азовське море – на 64,3%. Водночас експорт сирої нафти скоротився на 18,1%, а повний ефект від ударів може проявитися вже у серпні.

Крім того, російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську призупинив відвантаження та приймання сирої нафти після атаки українських дронів. Через термінал проходить близько 700 тисяч барелів нафти на добу, тож його зупинка може суттєво вплинути на російський морський експорт.