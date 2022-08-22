Попри інфляцію на рівні 80%: яким рішенням центробанк Туреччини здивував світ

Туреччина вкотре здивувала світ своєю монетарною політикою, адже центральний банк країни вкотре вирішив знизити базову ставку. Цікаво, що більшість центральних банків у світі навпаки підіймають ставку, аби вгамувати інфляцію.

У Туреччині знизили ключову ставку навіть попри те, що інфляція в країні досягла позначки на рівні майже 80%. На ці новини відреагувала й ліра – національна валюта Туреччини.

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Рекордна інфляція у Туреччині

Грошова одиниця втратила 0,9% стосовно долара США. У той день ліра торгувалася на рівні 18,1 за долар – це близько до рекордно низького рівня. В аналогічний період 5 років тому долар коштував 3,5 ліри. Загалом ключову ставку у Туреччині знизили до 13%. До цього вона протягом останніх семи місяців залишалася на рівні 14%. Ставку знизили відразу на 100 базових пунктів.

Ще один ідіотичний крок,

– заявив старший ринковий стратег BlueBay Asset Management Тімоті Еш.

Долар США почав цей тиждень зі зростання . Індекс долара наблизився до максимуму за рік. Водночас у Федеральному резерві наголошують, що потрібно робити ще більше, аби вгамувати інфляцію.

Важливо додати, що аналітики не очікували жодних змін щодо базової ставки, тому відповідне рішення турецького центробанку стала реальним сюрпризом для світу та ринків. У банку пояснили цей крок очікування "початку процесу зниження інфляції" і що є сигнали про "втрату імпульсу економічної активності".

Експерт також вважає, що у турків є готівка в кишенях з росії та Перської затоки, і вони думають, що можуть знизити ставки та одночасно втримати ліру. Загалом у липні інфляція у Туреччині виросла на 79,6% у річному розрахунку. Це піковий рівень за 24 роки.

Уряд Туреччини продемонстрував кілька дипломатичних спроб налагодити відносини з кількома багатими на нафту державами Перської затоки. Ціль – залучити вкрай необхідні інвестиції. Крім того, офіційна Анкара досі досить відкрита для російського бізнесу та торгівлі, попри санкції Заходу та повномасштабне вторгнення росії в Україну.