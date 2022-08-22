Несмотря на инфляцию на уровне 80%: каким решением центробанк Турции удивил мир

Турция еще раз удивила мир своей монетарной политикой, ведь центральный банк страны в очередной раз решил снизить базовую ставку. Интересно, что большинство центральных банков в мире наоборот поднимают ставку, чтобы замедлить инфляцию.

В Турции снизили ключевую ставку, даже несмотря на то, что инфляция в стране достигла отметки на уровне почти 80%. На эти новости отреагировала и лира – национальная валюта Турции.

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Рекордная инфляция в Турции

Денежная единица потеряла 0,9% по отношению к доллару США. В тот день лира торговалась на уровне 18,1 за доллар – это близко к рекордно низкому уровню. В аналогичный период 5 лет назад доллар стоил 3,5 лиры. В целом, ключевую ставку в Турции снизили до 13%. До этого она за последние семь месяцев оставалась на уровне 14%. Ставку снизили сразу на 100 базовых пунктов.

Еще один идиотический шаг,

– заявил старший рыночный стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Доллар США начал эту неделю с роста . Индекс доллара приблизился к максимуму через год. В то же время в Федеральном резерве подчеркивают, что нужно делать еще больше, чтобы замедлить инфляцию.

Важно добавить, что аналитики не ожидали никаких изменений базовой ставки, поэтому соответствующее решение турецкого центробанка стало реальным сюрпризом для мира и рынков. В банке объяснили этот шаг ожидания "начала процесса снижения инфляции" и что есть сигналы о "потере импульса экономической активности".

Эксперт также считает, что у турок есть наличные деньги в карманах из россии и Персидского залива, и они думают, что могут снизить ставки и одновременно удержать лиру. В июле инфляция в Турции выросла на 79,6% в годовом расчете. Это пиковый уровень за 24 года.

Правительство Турции продемонстрировало несколько дипломатических попыток наладить отношения с несколькими богатыми нефтью государствами Персидского залива. Цель – привлечь крайне необходимые инвестиции. Кроме того, официальная Анкара до сих пор достаточно открыта для российского бизнеса и торговли, несмотря на санкции Запада и полномасштабное. вторжение россии в Украину.