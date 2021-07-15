Цукерберг відхилив найщедрішу пропозицію щодо продажу Facebook: дві причини відмови мільярдера

Світ побачила нова книга про Facebook, автори якої розкрили нові подробиці про створення та розвиток соціальної мережі. Зокрема, стало відомо, якою була реакція Марка Цукерберга на пропозицію Yahoo придбати Facebook за 1 мільярд доларів.

Засновник соцмережі отримав пропозицію від Yahoo у 2006 році. Члени правління компанії тоді заявили, що Цукерберг може покинути Facebook, взявши 500 мільйонів доларів.

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Чому Цукерберг не продав Facebook

Цукерберг ухвалив остаточне рішення через місяць після заяви Yahoo. Мільярдер поділився ним з американським венчурним капіталістом Джеймсом Брайєром та членом правління Facebook Пітером Тільом. Підприємець заявив, що не знає, що робити з цими грошима та швидше за все створить нову соціальну мережу. Крім того, він додав, що Facebook має набагато більший потенціал.

Yahoo Це американська корпорація, яка спеціалізується на Інтернет-службах. Компанія була заснована випускниками Стенфордського університету Джеррі Янгом та Девідом Файлом в січні 1994 року.

У період з 2004 по 2007 рік чимало компаній хотіли придбати Facebook. Зокрема, йдеться про:

Friendster,

Google,

Viacom,

Myspace,

News Corp.

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Проте, найщедрішу пропозицію запропонувала Yahoo у червні 2006 року. Автори книги зазначили, що після відмови Цукерберга багато працівників пішли з компанії, оскільки вважали, що йому варто було прийняти цю пропозицію. Згідно з книгою, вся команда менеджерів звільнилася у знак протесту.

Болючим було не відхилення пропозиції. Річ у тому, що після цього багато працівників компаній пішли, тому що не вірили в те, що ми робимо,

– прокоментував Цукерберг відмову від угоди з Yahoo.

За даними Market Watch, зараз ринкова капіталізація Facebook становить 998 мільярдів доларів. Акції компанії торгуються на біржі за ціною 347 доларів за кожну. Особисті статки Цукерберга Forbes оцінює у 125,2 мільярда доларів. Він закриває п'ятірку найбагатших людей світу.

Актуальна вартість акцій Facebook на біржі / Інфографіка Yahoo!Finance