Ціни на золото перетнули важливий психологічний рівень: до чого тут США

Золото виграє від очікувань щодо зміни монетарної політики Федеральної резервної системи США та тестує максимальні рівні. Більше про останні зміни, які пов'язанні з дорогоцінним металом – далі у тексті.

Головний фактор впливу на ситуацію – інфляція у США, яка наближається до бажаних 2% річних. На цьому тлі зростають очікування щодо зниження ключової ставки Федеральним резервом.

Зверніть увагу Підготуйтеся до 2024 року на вигідних умовах: як зробити фінансовий ривок

Золото зростає в ціні

На останньому засіданні центрального банку США у 2023 році зафіксували так звані "голубині" сигнали. Саме тому прогнозують, що Федеральний резерв почне знижувати ключову ставку вже у березні 2024 року. Водночас низка чиновників попередили, що очікування щодо раннього зниження ставки можуть бути надто оптимістичними.

До теми! Долар США втрачає позиції на ринку, що також сприяє зростанню цін на золото.

Таким чином, золото отримало сприятливі перспективи, адже висока відсоткова ставка підвищує альтернативні витрати інвестування в зливки. У результаті у день після Різдва вартість дорогоцінного металу зросла на 0,5% до 2064 доларів за унцію.

Тоді як лютневі ф'ючерси на золото зросли в ціні на 0,3% до 2075 доларів за унцію. Нагадаємо, що на початку грудня дорогоцінний метал зафіксував новий історичний максимум, подорожчавши до 2135 доларів за унцію. На момент створення цього матеріалу, вартість золота становить 2067 доларів за унцію, згідно з Kitco.