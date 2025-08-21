Золото трохи подешевшало, оскільки інвестори очікували засідання Федеральної резервної системи США. Вони сподіваються отримати сигнали про подальший курс процентних ставок.

Яка ціна золота?

У четвер, 21 серпня, ціни на золото знизились на 0,3%, до 3 339,92 долара за унцію. Вартість золота в злитмається трималася близько 3 340 доларів за унцію, що частково нівелює зростання, зафіксоване в середу, 20 серпня, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Тоді попит на "захисний" актив посилився після того, як президент Дональд Трамп закликав члена Ради ФРС Лізу Кук піти у відставку.

Тепер увага учасників ринку зосереджена на програмній промові глави ФРС Джерома Пауелла та повинна прояснити плани центробанку.

Чому зростають ціни на золото?

Трейдери очікують, що у вересні ФРС знизить ставку як мінімум на 25 базисних пунктів. Згідно з протоколом останнього засідання, регулятори заявили, що ризики, пов'язані з інфляцією, залишаються пріоритетом.

Важливо! Для золота зниження ставок вважається сприятливим фактором, оскільки воно не приносить процентного доходу.

З початку року золото подорожчало більш ніж на чверть, причому основна частина зростання припала на перші чотири місяці, коли ціни досягли історичних максимумів. Підтримку ринку надали активні закупівлі з боку центральних банків і приплив коштів в біржові інвестиційні фонди

У найближчі тижні ціни залишаться високими, оскільки ринок готується до зниження ставки ФРС США у вересні. Ми прогнозуємо, що до кінця 2025 року ціна на золото коливатиметься в діапазоні 3 200 – 3 600 доларів за унцію,

– зазначили аналітики Fitch Solutions BMI.

Експерти ринку, відзначають, що у золота зберігається потенціал для подальшого зростання у 2025 році.