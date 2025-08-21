Золото немного подешевело, поскольку инвесторы ожидали заседания Федеральной резервной системы США. Они надеются получить сигналы о дальнейшем курсе процентных ставок.

Какая цена золота?

В четверг, 21 августа, цены на золото снизились на 0,3%, до 3 339,92 доллара за унцию. Стоимость золота в слитках держалась около 3 340 долларов за унцию, что частично нивелирует рост, зафиксированный в среду, 20 августа, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Тогда спрос на "защитный" актив усилился после того, как президент Дональд Трамп призвал члена Совета ФРС Лизу Кук уйти в отставку.

Теперь внимание участников рынка сосредоточено на программной речи главы ФРС Джерома Пауэлла и должно прояснить планы центробанка.

Почему растут цены на золото?

Трейдеры ожидают, что в сентябре ФРС снизит ставку как минимум на 25 базисных пунктов. Согласно протоколу последнего заседания, регуляторы заявили, что риски, связанные с инфляцией, остаются приоритетом.

Важно! Для золота снижение ставок считается благоприятным фактором, поскольку оно не приносит процентного дохода.

С начала года золото подорожало более чем на четверть, причем основная часть роста пришлась на первые четыре месяца, когда цены достигли исторических максимумов. Поддержку рынку оказали активные закупки со стороны центральных банков и приток средств в биржевые инвестиционные фонды

В ближайшие недели цены останутся высокими, поскольку рынок готовится к снижению ставки ФРС США в сентябре. Мы прогнозируем, что до конца 2025 года цена на золото будет колебаться в диапазоне 3 200-3 600 долларов за унцию,

– отметили аналитики Fitch Solutions BMI.

Эксперты рынка, отмечают, что у золота сохраняется потенциал для дальнейшего роста в 2025 году.