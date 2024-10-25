Золоту прогнозують шалений прорив на ринку: скільки може коштувати метал

Золото з початку 2024 року суттєво зросло в ціні. Проте деякі експерти вважають, що дорогоцінний метал має всі шанси подорожчати ще більше.

Ціни на золото можуть встановити новий рекорд

Стратеги Bank of America заявили, що привабливість золота на ринку зростає, оскільки інші активи-"гавані" стикаються із ризиками, які наростають. За їхніми словами, дорогоцінний метал залишається останнім безпечним активом з врахуванням поточної ситуації у світі, пише Markets Insider.

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У зв'язку з цим трейдери, центральні банки збільшувати свої частки у золоті. Нагадаємо, що центральні банки в останні роки активно скуповували золото на ринку. Всесвітня золота рада навіть оприлюднила десятку світових центральних банків, які володіють найбільшими запасами дорогоцінного металу.

Ба більше, в Bank of America вважають, що до кінця наступного року дорогоцінний метал може перетнути ще одну важливу психологічну позначку на ринку. Йдеться про ціну на рівні 3 тисячі доларів за унцію. Додамо, що у другій половині жовтня ціна на золото вперше в історії становила понад 2700 доларів за унцію.

На момент створення цього матеріалу, вартість золота коливається на рівні 2741 долар за унцію. З початку року дорогоцінний метал зріс в ціні на понад 32%, інформує Market Watch.