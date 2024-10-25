Золото прогнозируют безумный прорыв на рынке: сколько может стоить металл

Золото с начала 2024 года существенно выросло в цене. Однако некоторые эксперты считают, что драгоценный металл имеет все шансы подорожать еще больше.

Цены на золото могут установить новый рекорд

Стратеги Bank of America заявили, что привлекательность золота на рынке растет, поскольку другие активы-"гавани" сталкиваются с нарастающими рисками,. По их словам, драгоценный металл остается последним безопасным активом с учетом текущей ситуации в мире, пишет Markets Insider.

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В связи с этим трейдеры, центральные банки увеличивать свои доли в золоте. Напомним, что центральные банки в последние годы активно скупали золото на рынке. Всемирный золотой совет даже обнародовал десятку мировых центральных банков, которые владеют наибольшими запасами драгоценного металла.

Более того, в Bank of America считают, что до конца следующего года драгоценный металл может пересечь еще одну важную психологическую отметку на рынке. Речь идет о цене на уровне 3 тысячи долларов за унцию. Добавим, что во второй половине октября цена на золото впервые в истории составляла более 2700 долларов за унцию.

На момент создания этого материала, стоимость золота колеблется на уровне 2741 доллар за унцию. С начала года драгоценный металл вырос в цене более чем на 32%, информирует Market Watch.