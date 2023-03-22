Золото може встановити новий історичний максимум: прогнози від експертів

Вартість золота стрімко зросла на початку тижня на тлі останніх подій, які пов'язані з банками. Водночас дорогоцінний метал має потенціал для нових рекордів.

Виділяють дві підстави для подальшого подорожчання золота: проблеми класичних банків та чергове підняття базової ставки Федеральним резервом. Завдяки цьому дорогоцінний метал може встановити новий історичний рекорд на ринку.

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Золото зміцнює позиції на ринку

Наразі золото торгується на ринку за ціною на рівні 1943 доларів за унцію, за даними Kitco. У понеділок, 21 березня, дорогоцінний метал подорожчав до пікового рівня з березня 2022 року. Загалом з початку цьогорічної весни золото встигло зміцнити свої позиції на ринку приблизно на 10% на тлі краху американського банку SVB.

За даними Refinitiv, останній історичний максимум для золота зафіксували у серпні 2020 року. Тоді ціна становила 2017 доларів за унцію. Фактор, який сприятиме подальшому зростанню цін на золото, – попит зі сторони центральних банків. Всесвітня золота рада, для прикладу, надала такі дані:

У 2022 році попит на золото зріс до максимуму за 11 років ;

; Ключова причина – шалені обсяги покупок центральними банками;

Торік регулятори придбали 1136 тонн металу, що є максимумом за 55 років.

Нові прогнози експертів

Старший ринковий аналітик в OANDA вважає, що у наступні кілька місяців на ринку зафіксують потужну динаміку дорогоцінного металу.

Схоже, зірки зійшлися для золота. І невдовзі воно може пробити нові максимуми,

– додав експерт.

Очільник відділу керівник у компанії дорогоцінних металів MKS Pamp заявив, що наразі Федеральному резерву доведеться робити вибір між боротьбою з інфляцією та рецесією. За його словами, будь-який з цих варіантів є сприятливим для золота. Експерт очікує зростання вартості металу до 2200 доларів за унцію.

Генеральний директор Wheaton Precious Metals переконаний, що постійне скуповування золота центральним банком – це хороший сигнал для довгострокових цін. Він прогнозує, що вартість металу досягне позначки у 2500 доларів за унцію.

Позитивні прогнози для золота оприлюднили й у Fitch Solutions: