Ціна золота злетіла до нового історичного максимуму

Золото продовжує дорожчати на ринку, оскільки трейдери намагаються передбачити наступні кроки центробанку США та аналізують інші економічні дані. На цьому фоні дорогоцінний метал встановив новий історичний рекорд.

Ціни на золото знову зросли

Золото на початку тижня подорожчало до нового історичного максимуму. Цьому сприяли трейдери, які аналізували дані про помірну ділову активність в США, в очікуванні ключових економічних показників, що планують опублікувати цього тижня. Річ у тому, що так вони намагають отримати підказки щодо наступних кроків Федеральної резервної системи США (ФРС), пише Bloomberg.

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Нагадаємо, що ФРС 18 вересня знизила ставки на 50 базисних пункти, почавши довгоочікуваний цикл пом'якшення монетарної політики. Водночас регулятор додав, що може до кінця поточного року ще кілька разів ухвалити аналогічне рішення.

З початку 2024 року дорогоцінний метал зріс в ціні на понад 28%. Водночас у річному розрахунку ціна золота зросла на майже 38%, згідно з даними MarketWatch. На момент створення цього матеріалу, цей актив торгується на ринку з ціною на рівні 2660 доларів за одну тройську унцію.

Максимум за торговий день зафіксували на рівні 2664 доларів за унцію, що є новим рекордом. Попередній рекорд зафіксували у першій половині вересня. Тоді ціна золота сягнула 2547 доларів за унцію.