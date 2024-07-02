Інфляція впала та залишилася без змін водночас: що відбувається в Єврозоні

В Єврозоні зафіксували зниження загальної інфляції у червні. Водночас ще два індикатори, за якими пильно стежать залишалися без змін.

Оприлюднені дані виправдали очіквання економістів щодо інфляції, згідно з опитуванням Reuters.

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Що відбувається з інфляцією в Єврозоні

У червня загальна інфляція знизилася до 2,5%. Тоді як у травні та квітні цей показник дорівнював 2,6% та 2,4% відповідно.

Що таке інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Проте базова інфляція, для якої не враховують волатильний ефект цін на продукти, енергоносії, тютюн та алкоголь, залишилася на рівні 2,9%. Хоча експерти очікували зниження цього індикатора до 2,8%. Темпи зростання цін у сфері послуг також не змінилися, залишившись на рівні 4,1%.

Наразі інвестори аналізуюють, як нові дані вплинуть на монетарну політику Європейського центрального банку. Нагадаємо, що в червні регулятор ухвалив рішення про зниження ставки на 25 пунктів вперше за 5 років.