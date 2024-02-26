Золото може відійти на другий план: який метал має всі шанси подорожчати до важливого максимуму

Срібло у 2024 році може подорожчати до максимуму за 10 років та випередити золото на ринку. Експерти пояснили, які фактори штовхають срібло до зростання.

Срібло на шляху до важливого максимуму

Глобальний попит на срібло, за прогнозом, у 2024 році досягне 1,2 мільярда унцій. За даними Інституту срібла (The Silver Institute), це буде другий найвищий показник за всю історію спостережень.

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Головним каталізатором зростання попиту на срібло – це збільшення промислового споживання. Варто додати, що цей метал широко застосовують, для прикладу, у виробництві автомобілів, сонячних панелей, ювелірних виробів та електроніки.

Очікують, що це буде дуже вдалий рік для срібла у контексті попиту, тоді як ціна металу сягне 30 доларів за унцію (максимум за 10 років). Востаннє срібло досягала такого рівня у 2013 році. На момент створення цього матеріалу, вартість срібла коливається на рівні 22,5 долара за унцію, за даними CNBC.

Загалом срібло чутливіше реагує на економічні зміни, а також має більшу волатильність, ніж золото. Срібло, як правило, випереджає золото у періоди сильного економічного зростання, але поступається, коли виникає економічний стрес. На цьому фоні, очільник Інституту срібла заявив, що срібло має всі шанси для того, аби випередити золото, особливо, коли Федеральна резервна система США почне знижувати ставку.