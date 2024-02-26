Золото может отойти на второй план: какой металл имеет все шансы подорожать до важного максимума

Серебро в 2024 году может подорожать до максимума за 10 лет и опередить золото на рынке. Эксперты объяснили, какие факторы толкают серебро к росту.

Серебро на пути к важному максимуму

Глобальный спрос на серебро, по прогнозу, в 2024 году достигнет 1,2 миллиарда унций. По данным Института серебра (The Silver Institute), это будет второй самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

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Главным катализатором роста спроса на серебро – это увеличение промышленного потребления. Стоит добавить, что этот металл широко применяют, например, в производстве автомобилей, солнечных панелей, ювелирных изделий и электроники.

Ожидается, что это будет очень удачный год для серебра в контексте спроса, тогда как цена металла достигнет 30 долларов за унцию (максимум за 10 лет). Последний раз серебро достигало такого уровня в 2013 году. На момент создания этого материала, стоимость серебра колеблется на уровне 22,5 доллара за унцию, по данным CNBC.

В общем серебро чувствительнее реагирует на экономические изменения, а также имеет большую волатильность, чем золото. Серебро, как правило, опережает золото в периоды сильного экономического роста, но уступает, когда возникает экономический стресс. На этом фоне, глава Института серебра заявил, что серебро имеет все шансы для того, чтобы опередить золото, особенно, когда Федеральная резервная система США начнет снижать ставку.