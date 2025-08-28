Ціни не на нашу користь: скільки коштує пальне в Україні, США та ЄС
- В Україні ціни на бензин завищені на 4-5 гривень за літр, а значне здешевлення малоймовірне через відсутність цінової конкуренції та коливання курсу гривні.
- Зростання акцизу з 1 січня вплине на кінцеву ціну палива в Україні, а ослаблення гривні може призвести до подорожчання.
Вартість палива визначається цілим рядом факторів – від воєн і політичних криз до підвищення мит. При цьому очікувати зниження цін на паливо на українських АЗС найближчим часом не доводиться.
Що відбувається з цінами на бензин в Україні?
Влітку українські трейдери фактично ігнорували об'єктивні фактори, які могли б сприяти здешевленню палива. За словами експертів, вартість на заправках залишалася завищеною приблизно на 4-5 гривень за літр, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Дивіться також Погрози від Словаччини: чи дійсно Україна може втратити постачання дизелю
За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, оператори ринку реагують на подорожчання палива на кордоні або коливання курсу гривні лише в бік підвищення, тоді як здешевлення відбувається вкрай незначно і не відображає реальної ситуації.
Зараз на ринку практично відсутня цінова конкуренція. Ціни формуються досить волюнтаристським чином,
– зазначив експерт.
Як зазначається, восени основними факторами ціноутворення залишаться світові котирування нафтопродуктів і курс національної валюти. Крім того, з 1 січня на кінцеву ціну палива вплине зростання акцизу.
Це не підвищення податкового навантаження для компаній, а саме зростання кінцевої вартості для споживачів,
– підкреслив Рябцев.
Що стосується перспектив, експерт упевнений: тенденція буде спрямована в бік подорожчання.
На жаль, розраховувати на зміцнення гривні до кінця року не доводиться. Швидше за все, нас чекає її ослаблення, що автоматично призведе до зростання цін на паливо,
– резюмував він.
Скільки коштує пальне в Україні, ЄС і США?
Для порівняння використовувалися дані щодо бензинів середнього октанового числа – в Україні та країнах Європи це "Євро-95", у США його аналогом є Mid-Grade. До аналізу також включено вартість дизельного пального.
Інформацію про ціни в Україні ми брали на сервісі AUTO.RIA, дані по європейських АЗС взяті з ресурсу Cargopedia, а по США – з сайту AAA Gas Prices.
Порівняння ціни за 1 літр бензину в Україні, ЄС та США:
- Україна – 58,74 гривні (1,42 долара);
- Франція – 1,68 євро (1,95 долара);
- Німеччина – 1,65 євро (1,91 долара);
- Польща – 1,37 євро (1,59 долара);
- США – 0,84 долара.
Порівняння ціни за 1 літр дизельного пального в Україні, ЄС і США:
- Україна – 55,69 гривні (1,35 долара);
- Франція – 1,59 євро (1,85 долара);
- Німеччина – 1,57 євро (1,82 долара);
- Польща – 1,39 євро (1,61 долара);
- США – 1,01 долара.