Вартість палива визначається цілим рядом факторів – від воєн і політичних криз до підвищення мит. При цьому очікувати зниження цін на паливо на українських АЗС найближчим часом не доводиться.

Що відбувається з цінами на бензин в Україні?

Влітку українські трейдери фактично ігнорували об'єктивні фактори, які могли б сприяти здешевленню палива. За словами експертів, вартість на заправках залишалася завищеною приблизно на 4-5 гривень за літр, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Погрози від Словаччини: чи дійсно Україна може втратити постачання дизелю

За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, оператори ринку реагують на подорожчання палива на кордоні або коливання курсу гривні лише в бік підвищення, тоді як здешевлення відбувається вкрай незначно і не відображає реальної ситуації.

Зараз на ринку практично відсутня цінова конкуренція. Ціни формуються досить волюнтаристським чином,

– зазначив експерт.

Як зазначається, восени основними факторами ціноутворення залишаться світові котирування нафтопродуктів і курс національної валюти. Крім того, з 1 січня на кінцеву ціну палива вплине зростання акцизу.

Це не підвищення податкового навантаження для компаній, а саме зростання кінцевої вартості для споживачів,

– підкреслив Рябцев.

Що стосується перспектив, експерт упевнений: тенденція буде спрямована в бік подорожчання.

На жаль, розраховувати на зміцнення гривні до кінця року не доводиться. Швидше за все, нас чекає її ослаблення, що автоматично призведе до зростання цін на паливо,

– резюмував він.

Скільки коштує пальне в Україні, ЄС і США?

Для порівняння використовувалися дані щодо бензинів середнього октанового числа – в Україні та країнах Європи це "Євро-95", у США його аналогом є Mid-Grade. До аналізу також включено вартість дизельного пального.

Інформацію про ціни в Україні ми брали на сервісі AUTO.RIA, дані по європейських АЗС взяті з ресурсу Cargopedia, а по США – з сайту AAA Gas Prices.

Порівняння ціни за 1 літр бензину в Україні, ЄС та США:

Україна – 58,74 гривні (1,42 долара);

Франція – 1,68 євро (1,95 долара);

Німеччина – 1,65 євро (1,91 долара);

Польща – 1,37 євро (1,59 долара);

США – 0,84 долара.

Порівняння ціни за 1 літр дизельного пального в Україні, ЄС і США: