Стоимость топлива определяется целым рядом факторов – от войн и политических кризисов до повышения пошлин. При этом ожидать снижения цен на топливо на украинских АЗС в ближайшее время не приходится.

Что происходит с ценами на бензин в Украине?

Летом украинские трейдеры фактически игнорировали объективные факторы, которые могли бы способствовать удешевлению топлива. По словам экспертов, стоимость на заправках оставалась завышенной примерно на 4-5 гривен за литр, пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, операторы рынка реагируют на подорожание топлива на границе или колебания курса гривны лишь в сторону повышения, тогда как удешевление происходит крайне незначительно и не отражает реальной ситуации.

Сейчас на рынке практически отсутствует ценовая конкуренция. Цены формируются достаточно волюнтаристским образом,

– отметил эксперт.

Как отмечается, осенью основными факторами ценообразования останутся мировые котировки нефтепродуктов и курс национальной валюты. Кроме того, с 1 января на конечную цену топлива повлияет рост акциза.

Это не повышение налоговой нагрузки для компаний, а именно рост конечной стоимости для потребителей,

– подчеркнул Рябцев.

Что касается перспектив, эксперт уверен: тенденция будет направлена в сторону подорожания.

К сожалению, рассчитывать на укрепление гривны до конца года не приходится. Скорее всего, нас ждет ее ослабление, что автоматически приведет к росту цен на топливо,

– резюмировал он.

Сколько стоит топливо в Украине, ЕС и США?

Для сравнения использовались данные по бензинам среднего октанового числа – в Украине и странах Европы это "Евро-95", в США его аналогом является Mid-Grade. В анализ также включена стоимость дизельного топлива.

Информацию о ценах в Украине мы брали на сервисе AUTO.RIA, данные по европейским АЗС взяты с ресурса Cargopedia, а по США – с сайта AAA Gas Prices.

Сравнение цены за 1 литр бензина в Украине, ЕС и США:

Украина – 58,74 гривны (1,42 доллара);

Франция – 1,68 евро (1,95 доллара);

Германия – 1,65 евро (1,91 доллара);

Польша – 1,37 евро (1,59 доллара);

США – 0,84 доллара.

Сравнение цены за 1 литр дизельного топлива в Украине, ЕС и США: