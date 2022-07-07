Нова загроза для ринку: чому ціни на нафту та пальне можуть знову почати стрімко зростати

Динаміка на енергетичних ринках була у центрі уваги всього світу. Для прикладу, високі ціни на пальне зафіксували у США. Протягом останнього місяця ціни на пальне демонстрували досить стабільний низхідний тренд, проте є фактор, який може значно вплинути на ситуацію.

Після досить різкого падіння на початку тижня вартості нафти американської марки West Texas Intermediate. Йдеться про ціну нижче 100 доларів за барель. Деякі аналітики прогнозують, що вартість пального може впасти нижче 4 доларів за галон (трохи понад 3,7 літра) у багатьох штатах вже у досить близькому майбутньому.

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Вартість пального у США може перетнути психологічні позначки

Аналітики бостонської технологічної компанії Gas Buddy, яка працює з додатками та сайтами на основі пошуку цін на пальне в реальному часі, написав у твітер, що найближчими днями та тижнями як на сотнях або тисячах заправок зафіксують ціну на рівні нижче 4 доларів за галон. На його думку, у наступних штатах США, найімовірніше, побачать меншу вартість пального:

Південна Кароліна,

Джорджія,

Міссісіпі,

Луїзіана,

Техас.

Навіть у Каліфорнії, де фіксують найвищу середню ціну на пальне в країні, можуть побачити вартість галона нижче 6 доларів у найближчому майбутньому, згідно з даними експерта. За умови, що у штаті немає проблем із нафтопереробною промисловістю. Ще одна фактор щодо ситуації з цінами на ринку пального – побоювання щодо економічного спаду або рецесії. Це суттєво впливає на цінові очікування.

Фактори впливу на ринок

З врахуванням волатильного характеру цього ринку, ціни на пальне та нафту можуть продовжувати коливатися. При чому йдеться як про зростання показників, так і падіння. На фоні цього можна припустити, що наразі розпродаж може бути переоціненим.

Також є ще один важливий аспект, на який звертають увагу експерти, – ризик ураганів у Мексиканській затоці. Стихія може призупинити видобування сировини у деяких ключових нафтовидобувних районах країни. У компанії OPIS підкреслили, що "серпень є критичним місяцем під час сезону ураганів".

Усі урагани, які досягають США, на певний час знищують попит на бензин, але лише рідкісні шторми, які впливають на пропозицію. Чи буде цей рік іншим і чому?,

– йдеться у заяві.

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