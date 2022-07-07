Новая угроза для рынка: почему цены на нефть и топливо могут снова начать стремительно расти

Динамика на энергетических рынках была в центре внимания всего мира. Например, высокие цены на топливо зафиксировали в США. В течение последнего месяца цены на топливо демонстрировали достаточно стабильный нисходящий тренд, однако есть фактор, который может повлиять на ситуацию.

После резкого падения в начале недели стоимости нефти американской марки West Texas Intermediate. Речь идет о цене ниже 100 долларов за баррель. Некоторые аналитики прогнозируют, что стоимость горючего может упасть ниже 4 долларов за галлон (чуть более 3,7 литра) во многих штатах уже в ближайшем будущем.

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Стоимость топлива в США может пересечь психологические отметки

Аналитики бостонской технологической компании Gas Buddy, работающей с приложениями и сайтами на основе поиска цен на топливо в реальном времени, написали в твиттер, что в ближайшие дни и недели как на сотнях или тысячах заправок зафиксируют цену на уровне ниже 4 долларов за галлон. По его мнению, в следующих штатах США, скорее всего, увидят меньшую стоимость топлива:

Южная Каролина,

Джорджия,

Миссисипи,

Луизиана,

Техас.

Даже в Калифорнии, где фиксируют самую высокую среднюю цену на топливо в стране, могут увидеть стоимость галлона ниже 6 долларов в ближайшем будущем, согласно данным эксперта. При условии, что у штата нет проблем с нефтеперерабатывающей промышленностью. Еще один фактор по ситуации с ценами на рынке топлива – опасения по поводу экономического спада или рецессии. Это оказывает существенное влияние на ценовые ожидания.

Факторы влияния на рынок

С учетом волатильного характера этого рынка цены на топливо и нефть могут продолжать колебаться. Причем речь идет как о росте показателей, так и о падении. На фоне этого можно предположить, что в настоящее время распродажа может быть переоценена.

Также есть еще один важный аспект, на который обращают внимание эксперты – риск ураганов в Мексиканском заливе. Стихия может приостановить добычу сырья в некоторых ключевых нефтедобывающих районах страны. В компании OPIS подчеркнули, что "август является критическим месяцем во время сезона ураганов".

Все ураганы, достигающие США, на время уничтожают спрос на бензин, но лишь редкие штормы, которые влияют на предложение. Будет ли этот год другим и почему?

– говорится в заявлении.

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