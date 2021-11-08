Ціни на нафту знову зросли: рішення якої компанії стало головним імпульсом

Вартість нафти вкотре пішла вгору. Цього разу це сталося після рішення однієї з найбільших нафтових компаній світу підвищити відпускну вартість їхнього товару. Йдеться про Saudi Aramco.

Національна компанія Саудівської Аравії у п’ятницю, 5 листопада, підвищила свою офіційну грудневу відпускну ціну на легку нафту (з відносно низькою густиною) для Азії до 2,70 долара за барель. Це на 1,40 долара більше за ціну у листопаді.

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Вартість нафти зростає через рішення Saudi Aramco

На фоні цього вартість нафти марки Brent зросла на 90 центів або на 1,1% до 83,64 долара за барель. Минулого тижня вартість цієї нафти знизилася майже на 2%.

або на 1,1% до за барель. Минулого тижня вартість цієї нафти знизилася майже на Американська нафта марки WTI подорожчала на 87 центів або на 1,1%. Вартість чорного золота піднялася до 82,14 долара за барель.

Рішення Saudi Aramco свідчить про те, що попит на нафту залишається на високому рівні. Одна з ключових причин – ОПЕК та інші потужні гравці на ринку контролюють обсяги постачання сировини. Минулого тижня ОПЕК+ вирішили дотримуватися свого плану щодо збільшення обсягів видобування нафти на 400 тисяч барелів в добу з грудня.

Що відомо про ОПЕК? Це міжнародна організація країн, які є експортерами нафти. Вона була створена нафтовидобувними державами для стабілізації цін на ринку. Рік заснування – 1961. Членами цієї організації є 13 країн, чия економіка залежить від доходів з експорту чорного золота. ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює інші країни, які не входять до основного переліку ОПЕК. Зокрема, йдеться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Судан, Росію тощо. Джерело: Вікіпедія

США та Китай

Лідер США Джозеф Байден звернувся до ОПЕК+ із закликом збільшити свої виробничі потужності задля стримання зростання цін. Крім того, глава Білого дому заявив, що США мають інструменти, які допоможуть врегулювати ситуацію з подорожчанням чорного золота.

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Імпорт нафти у Китай у жовтні оновив трирічний мінімум. Річ у тому, що державні нафтопереробники призупинили придбання сировини у зв'язку з високими цінами, а незалежних нафтопереробників обмежували квоти на ввезення нафти.

Вартість нафти на момент створення цього матеріалу згідно з Markets Insider: