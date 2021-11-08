Цены на нефть снова выросли: решение какой компании стало главным импульсом

Стоимость нефти в очередной раз пошла вверх. В этот раз это произошло после решения одной из крупнейших нефтяных компаний мира повысить отпускную стоимость их товара. Речь идет о Saudi Aramco.

Национальная компания Саудовской Аравии в пятницу, 5 ноября, повысила свою официальную декабрьскую отпускную цену на легкую нефть (с относительно низкой густотой) для Азии до 2,70 доллара за баррель. Это на 1,40 доллара больше цены в ноябре.

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Стоимость нефти растет из-за решения Saudi Aramco

На фоне этого стоимость нефти марки Brent выросла на 90 центов или на 1,1% до 83,64 доллара за баррель. На минувшей неделе стоимость этой нефти снизилась почти на 2%. Американская нефть марки WTI подорожала на 87 центов или на 1,1%. Стоимость черного золота поднялась до 82,14 доллара за баррель.

Решение Saudi Aramco говорит о том, что спрос на нефть остается на высоком уровне. Одна из ключевых причин – ОПЕК и другие мощные игроки на рынке контролируют объемы поставок сырья. На прошлой неделе ОПЕК+ решили придерживаться своего плана по увеличению объемов добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки с декабря.

Что известно об ОПЕК? Это международная организация стран, являющихся экспортерами нефти. Она была создана нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на рынке. Год основания – 1961. Членами этой организации являются 13 стран, экономика которых зависит от доходов по экспорту черного золота. ОПЕК+ – это договор, охватывающий другие страны, не входящие в основной перечень ОПЕК. В частности, речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Судане, России и т.д. Источник: Википедия

США и Китай

Лидер США Джозеф Байден обратился к ОПЕК+ с призывом увеличить свои производственные мощности для сдерживания роста цен. Кроме того, глава Белого дома заявил, что у США есть инструменты, которые помогут урегулировать ситуацию с подорожанием черного золота.

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Импорт нефти в Китай в октябре обновил трехлетний минимум. Дело в том, что государственные нефтепереработчики приостановили приобретение сырья в связи с высокими ценами, а независимые нефтепереработчики ограничивали квоты на ввоз нефти.

Стоимость нефти на момент создания этого материала согласно Markets Insider: