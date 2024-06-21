Як змінилася вартість нафти

Під час торгів у п'ятницю, 21 червня, серпневі контракти на нафту Brent впали в ціні на 18 центів. Чорне золото торгується на рівні 85,53 долара за барель. У рамках попередньої сесії цей бренд нафти подорожчав на 0,8%.

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Нафта West Texas Intermediate подешевшали на 14 центів до 81,15 долара за барель. Йдеться про ф'ючерси на серпень. Водночас контракти на липень торгуються на рівні 82,17 долара за барель, зрісши на 0,7%, інформує Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,49 долара за барель (- 0,26%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,12 долара за барель (- 0,21%).

Цікаво! Фахівці пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.

Що впливає на ринок нафти

Нафта завершує тиждень із незначними змінами на ринку. Крім того, сировина на шляху до другого поспіль тижневого зростання на тлі сигналів про покращення ситуації з попитом та зменшення резервів нафти та пального у США.

Крім того, з початку місяця ціни на нафту зросли приблизно 5%, досягнувши найвищого рівня за сім тижнів.

Згідно з даними MarketWatch, що з початку року нафта Brent подорожчала майже на 11%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 13,80%.