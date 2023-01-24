На ринку нафти зафіксували зміну динаміки: якими були пікові ціни за день

Ціни на нафту демонстрували різносторонню динаміку під час торгової сесії. Про головні коливання та останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у понеділок, 23 січня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 88,19 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,56 долара під час торгової сесії. Максимально вартість нафти підіймалася до 89,09 долара за барель, що стало піковим рівнем з 1 грудня.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною у 81,62 долара за барель. Від початку торгів сировина впала в ціні на 2 центи, повідомляє видання Reuters. Максимально вартість цієї марки нафти зростала до 82,64 долара за барель, що є піком з 5 грудня.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 88,19 долара за барель (+ 0,64%);

за барель (+ 0,64%); Барель американської нафти WTI коштував 81,57 долара за барель (- 0,06%).

Інвестори та ринок нафти

Новий тиждень нафта почала із різносторонньої динаміки на ринку. До цього інвесторам вдалося вигідно використати наростальну динаміку цін на сировину та отримали свої прибутки.

Нагадаємо, що вартість Brent та WTI досягла максимального рівня за 7 тижнів завдяки оптимізму щодо відновлення економічної та ділової активності у Китаї після трьох років суворого карантину.

Фактор Китаю завжди відіграє велику роль для ринку нафти, оскільки є одним із найбільших імпортерів сировини у світі. За минулий тиждень марка нафти Brent подорожчала на 2,8%, тоді як бренд WTI додав в ціні 1,8%.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: