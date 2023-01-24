На рынке нефти зафиксировали изменение динамики: какими были пиковые цены за день

Цены на нефть показывали разностороннюю динамику во время торговой сессии. О главных колебаниях и последних изменениях на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник, 23 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 88,19 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,56 доллара во время торговой сессии. Максимально стоимость нефти поднималась до 89,09 доллара за баррель, что стало пиковым уровнем с 1 декабря.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 81,62 доллара за баррель. С начала торгов сырье упало в цене на 2 цента, сообщает издание Reuters. Максимально стоимость этой марки нефти росла до 82,64 доллара за баррель, что является пиком с 5 декабря.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 88,19 доллара за баррель (+0,64%);

за баррель (+0,64%); Баррель американской нефти WTI стоил 81,57 доллара за баррель (-0,06%).

Инвесторы и рынок нефти

Новую неделю нефть начала с разносторонней динамики на рынке. До этого инвесторам удалось выгодно использовать нарастающую динамику цен на сырье и получивших свои доходы.

Напомним, что стоимость Brent и WTI достигла максимального уровня 7 недель благодаря оптимизму по восстановлению экономической и деловой активности в Китае после трех лет строгого карантина.

Фактор Китая всегда играет большую роль для рынка нефти, поскольку является одним из крупнейших импортеров сырья в мире. За прошедшую неделю марка нефти Brent подорожала на 2,8%, в то время как бренд WTI прибавил в цене 1,8%.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: