Ринок чекає на нові сигнали від топових виробників нафти: як змінилися ціни

Нафта почала новий тиждень зі зростання. Водночас ринок чекає на зустріч ОПЕК+, яка пройде на початку червня.

Від чого залежить динаміка на ринку нафти

У понеділок, 27 травня, ситуація на ринку нафти стабілізувалась, оскільки очікують на зустріч ОПЕК+, яка пройде 2 червня, де топові країни-виробники нафти, як очікують, обговорять збереження добровільного скорочення видобутку сировини до кінця року, згідно з даними Reuters.

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Додамо, що у квітні Росія не змогла виконати квоту від ОПЕК+ за обсягами видобування нафти, перевищивши цей показник.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,30 долара за барель (+ 0,22%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,97 долара за барель (+ 0,32%).

Як змінилася вартість нафти

Липневі контракти на нафту Brent подорожчала на 24 центи з початку торгів. Сировина торгується на рівні 82,36 долара за барель. Тоді як більш активні серпневі ф'ючерси на нафту зросли в ціні на 29 центів до 82,13 долара за барель.

Водночас нафта West Texas Intermediate подорожчала на 28 центів. Американська сировина, також відома на ринку як WTI, коштує 78 доларів за барель.

Нагадаємо, що минулий тиждень марка нафти Brent завершила зі спадом на рівні 2%, тоді як для WTI зафіксували спад приблизно на 3%. Цьому сприяла інформація, що серед чиновників Федерального резерву є ті, які готові ще більше посилити монетарну політику, якщо вважатимуть, що це необхідно для контролю над стійкою інфляцією.