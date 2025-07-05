Як ціни на нафту впливають на дефіцит російського бюджету

Коли йдеться про економіку Росії, то слід акцентувати саме на нафту. Зокрема дефіцит російського бюджету міг би змінюватися відповідно до цін на нафту.

Вплив цін на нафту на Росію

Подібні приклади навів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спеціально для 24 Каналу.

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Наприклад, коли ціна на нафту Urals близько 57 доларів за барель, то дефіцит російського бюджету становить 3,8 трильйона рублів.

Якщо ж ціна – 70 доларів за барель, то дефіцит – до 2 трильйонів.

Коли ж ціна близько 100 доларів за барель, то тоді бюджет є профіцитним.

Згідно зі слів експерта, у росіян є пряма залежність від ціни на нафту. Й саме на цьому базується їхня спроможність вести далі війну.

Олег Пендзин додав, що якщо Іран наважиться перекрити Ормузьку протоку, то ймовірно, що марка Brent сягне навіть 120 доларів за барель. Водночас марка Urals може коштувати всі 110 доларів за барель.

На сьогодні важко щось сказати щодо ситуації на Близькому Сході. Там доволі багато питань емоційних. Крім того, ніхто не думав, що Трамп може влізти в цю війну й почати обстрілювати ядерну програму Ірану. Тому важко поки коментувати,

– зазначив Пендзин.

Важливо! Станом на 2025 рік базова для бюджету Росії ціна на нафту становить 70 доларів за барель, а критичний рівень – 60 доларів за барель.