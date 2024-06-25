Різкі коливання на ринку нафти: як змінилися ціни на Brent та WTI

На ринку нафти зафіксували незначні зміни, проте попередній торговий день Brent та WTI суттєво зросли в ціні. Серед факторів впливу виділяють очікування щодо попиту влітку.

Як змінилася вартість нафти

У вівторок, 25 червня, контракти на нафту Brent впали в ціні на 5 центів. Сировина торгується на рівні 85,96 долара за барель. Торги у понеділок цей бренд нафти завершив зі зростанням на 0,9%.

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Водночас нафта West Texas Intermediate подешевшала на 3 центи. Американська сировина торгується на рівні 81,60 долара за барель інформує Reuters. За підсумками попередньої торгової сесії WTI подорожчала на 1,1%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 85,90 долара за барель (- 0,13%)

Контракти WTI торгуються за ціною 81,53 долара за барель (- 0,12%).

Згідно з даними MarketWatch, що з січня 2024 року нафта Brent подорожчала майже на 10,17%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 14,13%.

Що впливає на ринок нафти

Під час торгів у вівторок на ринку не зафіксували значних змін, хоча попередню торгову сесію еталонні бренди нафти завершили зі значним зростанням, чому сприяли очікування збільшення попиту на пальне цього літа.

Проте інвестори обережно реагують напередодні виходу даних про споживчі ціни у США. При цьому попередній тиждень бренди нафти зросли приблизно на 3%.

Нагадаємо, що експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.