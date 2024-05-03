Нафта дорожчає, але ринок очікує на різкий спад: що відбувається з цінами

Нафта наразі демонструє позитивну динаміку на ринку, але водночас прогнозують досить серйозний спад. На ринок впливають відразу кілька факторів.

Як змінилися ціни на нафту

У п'ятницю, 3 травня 2024 року, нафта Brent торгуються на рівні 83,98 долара за барель. Сировина подорожчала на 31 цент або 0,4%.

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Нафта WTI зросла в ціні на 26 центів або 0,3% до 79,21 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,95 долара за барель (+ 0,33%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,23 долара за барель (+ 0,35%).

Що відбувається на ринку нафти

Нафта демонструє позитивну динаміку на ринку, однак на ринку очікують найсерйозніший тижневий спад за три місяці. Річ у тому, що невизначеність щодо попиту і високі процентні ставки спричинили розпродаж, обмежений перспективою того, що ОПЕК+ продовжить обмежувати обсяги видобування нафти.