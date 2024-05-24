Після обвалу до багатомісячних мінімумів: як нафта закінчує тиждень

Ситуація на ринку нафти трохи стабілізувалася після від'ємної динаміки майже протягом усього тижня. На ринок все ще впливають сигнали із США.

Від чого залежить динаміка на ринку нафти

У п'ятницю, 24 травня, ситуація на ринку нафту стабільна. До цього на ринку фіксували знецінення сировини. На динаміку на ринку впливають останні заяви від представників центрального банку США про процентні ставки на тлі стійкої інфляції.

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З іншої сторони, сигнали про збільшення сезонного попиту на пальне стали підтримкою для цін на нафту, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 80,97 долара за барель (- 0,48%)

Контракти WTI торгуються за ціною 76,50 долара за барель (- 0,48%).

Як змінилася вартість нафти

Нафта Brent зросла в ціні на 5 центів з початку торгової сесії. Сировина торгується на рівні 81,41 долара за барель. Тоді як нафта West Texas Intermediate подорожчала на 2 центи. Американська сировина, також відома на ринку як WTI, наразі коштує 76,89 долара за барель.

Торги у четвер, 23 травня, обидві торгові марки завершили зі спадом, зафіксувавши багатомісячні мінімуми. Зокрема, нафта Brent впала в ціні до найнижчого рівня з лютого – 81,36 долара за барель. Натомість американська нафта обвалилася до найнижчого рівня за три місяці. Йдеться про ціну на рівні 76,87 долара за барель, інформує видання Reuters.