Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень

Торги у четвер, 25 квітня, нафта Brent почала з ціною на рівні 88,31 долара за барель. Ф'ючерси на цей бренд зросли в ціні на 0,29 долара або 0,3%.

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Водночас контракти на нафту WTI подорожчали на 25 центів або 0,3% до 83,06 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 88,47 долара за барель (+ 0,51%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,23 долара за барель (+ 0,51%).

Що впливає на вартість нафти

Ціни на нафту повернулися до зростання. Днем раніше чорне золото фіксувало втрати на ринку на тлі ознак про зниження попиту на паливо в США. Нагадаємо, що США – це найбільший споживач нафти в світі. Крім того, у першій економіці світу зафіксували сповільнення ділової активності. Також на ринок нафти впливає ситуація на Близькому Сході, за якою продовжують ретельно стежити.