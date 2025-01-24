Ціни на нафту різко впали: до чого тут заклик Трампа до Саудівської Аравії

Еталонні бренди нафти суттєво впали в ціні на тлі заяв Дональда Трампа в Давосі. Президент США звернувся із важливим закликом до Саудівської Аравії та ОПЕК.

Світові ціни на нафту

У четвер, 23 січня, нафта завершила торгову сесію із суттєвим спадом. Ринок нафти відреагував на заяви Трампа в Всесвітньому економічному форумі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп закликав Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Крім того, на вартість нафти тиснули невизначеність щодо того, як запропоновані Трампом тарифи і енергетична політика вплинуть на глобальне економічне зростання і попит на енергоносії.

Скільки коштує 1 барель нафти

Нафта Brent впала в ціні на 71 цент або на 0,9% за день. Сорт нафти завершив торги з ціною на рівні 78,29 долара за барель. Нафта WTI подешевшала на 82 центи або на 1,09% до 74,62 долара за барель.

Нагадаємо, що ціни на нафту падають після інавгурації Дональда Трампа, яка пройшла 20 січня. Зокрема, це пов'язано з тим, що він планує збільшити обсяги видобування нафти в країні.